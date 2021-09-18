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Ежесуточный прирост больных ковидом в Иркутске уже месяц превышает 100 случаев

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Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно данным, ежесуточно уже более месяца в областном центре COVID-19 заражаются более 100 человек.

Последний раз менее 100 случаев выявляли 14 августа – тогда в Иркутске за день заболели 99 человек. За минувшие сутки заболели 106 человек. Рекорд месяца был установлен 16 сентября – тогда болезнь в областном центре обнаружили у 143 людей.

По данным на 18 сентября в Приангарье официально болезнь с начала пандемии подтвердилась у 104,9 тысячи человек. За минувшие сутки – у 370. Скончались за день от болезни 12 человек, от сопутствующих патологий – два. В больницах области остаются 1,7 тысячи человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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