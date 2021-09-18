Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой на дороге «Иркутск – Листвянка»

Микроавтобус Peugeot под управлением 53-летнего водителя и легковушка Nissan столкнулись сегодня на автодороге «Иркутск – Листвянка», в результате инцидента пострадали пять человек, сообщается на странице в Instagram УГИБДД по Приангарью.

Авария произошла сегодня около 16:00 на 36-м километре трассы. В результате происшествия медицинская помощь понадобилась 28-летнему водителю и двум пассажирам Nissan, а также двум пассажирам микроавтобуса Peugeot.

На месте аварии сотрудники ГИБДД организовали ручное регулирование дорожного движения, причины и обстоятельства столкновения выясняются.