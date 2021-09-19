Greenpeace: 2021 год стал рекордным по площади лесных пожаров в России с начала XXI века

Руководитель лесной программы российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко заявил, что текущий год оказался рекордным с начала XXI века в России по общей площади лесных пожаров. Лес сгорел, по данным Рослесхоза, на территории в 18,2 млн га, пишет ТАСС.

«По состоянию на 19 сентября нынешний год оказался рекордным с начала века по общей площади лесных пожаров. Площадь лесных пожаров, по данным дистанционного мониторинга системы ИСДМ-Рослесхоз, в этом году уже достигла 18,2 млн га, а в прошлом, самом катастрофическом году, за весь год – 18,1 млн га. Год стал самым катастрофическим в пожарном отношении для российских лесов за весь период, по которому есть достаточно надежные и сравнимые спутниковые данные (с 2001 года)», – сказал Ярошенко.

Напомним, все лесные пожары в Иркутской области были потушены 9 сентября. Во время пожароопасного периода в текущем году Приангаре не раз входило в тройку лидеров по площади лесных возгораний в России.