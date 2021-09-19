Экс-полпред президента России в СФО Меняйло стал главой Северной Осетии

Парламент Северной Осетии на 49-ом заседании 19 сентября в ходе тайного голосования выбрал бывшего полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло главой республики, сообщается на сайте кабмина Алании.

Меняйло будет занимать эту должность 5 лет. Кроме него за пост боролись председатель комитета по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям парламента республики Валерий Баликоев и депутат Медея Элдзарова.

Напомним, с апреля 2021 года Меняйло занимал пост врио главы региона, на эту должность его назначил глава государства Владимир Путин. Полпредом президента России в СФО он был с июля 2016-го по апрель 2021 года.