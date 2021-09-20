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Выборы в Иркутске закончились перестрелкой

В одном из избирательных округов города в парня стреляли из травматического пистолета, сообщает издание IRK.RU.

У него разорвана губа и травма уха. Зафиксированы два ранения от травматического оружия. Пострадавший уже подал заявление в полицию.

«По словам матери потерпевшего, двое ее сыновей шли мимо офиса и там произошел конфликт. Женщина связывает конфликт с прошедшими выборами и полагает, что ее детей с кем-то спутали, назвали провокаторами. 18-летнего парня затащили в офис и избили. Мать потерпевшего собирается писать обращение президенту Владимиру Путину», – передает агентство.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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