Обвиняемые и подозреваемые проголосовали в выборах в Иркутском районе

Пункты открыли в пяти СИЗО, сообщают в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области.

В голосовании не принимают участие граждане, содержащиеся в местах лишения свободы. Воспользоваться избирательным правом смогли обвиняемые и подозреваемые в совершении преступлений, содержащиеся в следственных изоляторах и под домашним арестом, а также осужденные к принудительным работам.

Общее число голосующих составило порядка 2100 человек.

Голосование прошло на пяти избирательных участках: СИЗО-1 (Иркутск), СИЗО-2 (Братск), СИЗО-3 (Тайшет), СИЗО-5 (Тулун), СИЗО-6 (Ангарск). Граждане под домашним арестом посетили избирательные участки по месту жительства. Осужденные к принудительным работам, содержащиеся на участках, функционирующих как исправительные центры, посетили ближайшие к учреждениям избирательные участки.