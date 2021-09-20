РУСАЛ победил в трех номинациях на ежегодной премии Hong Kong Investor Relations Association Awards

Производитель завоевал три награды на 7-й ежегодной церемонии вручения премии Investor Relations Awards 2021 Гонконгской ассоциации по связям с инвесторами (HKIRA), сообщили SIA.RU в пресс-службе.

РУСАЛ победил в номинациях «Лучшая команда по связям с инвесторами», «Лучшие практики в сфере охраны окружающей среды» и «Лучшие практики в сфере социальной ответственности». Победа свидетельствует о признании профессиональным сообществом передовых практик компании в области связей с инвесторами (IR) и масштабных инициатив компании в области устойчивого развития и корпоративного управления.

Награды присуждаются за выдающиеся достижения и передовой опыт в области IR среди компаний с листингом на Гонконгской бирже и профессионалов по связям с инвесторами. В этом году мероприятие проводилось в гибридном формате. Как и в предыдущие годы, участников номинировали с помощью открытого голосования, а победителей выбирали эксперты из IR-сообщества в ходе онлайн голосования. В этом году конкурсные заявки подали 167 компаний, в голосовании приняли участие более 890 инвесторов, что на 33% больше, чем в прошлом году.

«Мы очень гордимся тем, что IR-сообщество признало наш передовой опыт по взаимодействию с инвесторами и продвижению наших инициатив в области устойчивого развития. Мы очень серьезно относимся к вопросам снижения углеродного следа и стремимся внедрять лучшие практики ESG во все области нашей деятельности», – заявил заместитель генерального директора, директор по стратегии и связям с инвесторами РУСАЛа Олег Мухамедшин.