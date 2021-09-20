Стали известны предварительные результаты выборов по одномандатным округам в Иркутской области

Избирательная комиссия Иркутской области опубликовала предварительные итоги выборов, которые прошли 17-19 сентября 2021 года, по одномандатным округам. Данные по состоянию на 20.09.2021 02:10:58, обработка бюллетеней продолжается.

По округу № 93 (Иркутскому) явка составила 35,4% (161 154 из 454 272 избирателей). Безоговорочную победу с 88 941 голосов (55,1% от проголосовавших) одержал Михаил Щапов от КПРФ. Он обошел Романа Ефремова от «Единой России» (28 226 голосов, 17,5% от проголосовавших) и Александра Деева («Новые люди», 13 777 голосов, 8,5% от проголосовавших).

По округу № 94 (Ангарскому) явка составила 33,7% (140 102 из 415 698 избирателей). Там лидирует Антон Красноштанов («Единая Россия»), набравший 61 676 голосов (44% от проголосовавших). Далее следуют Андрей Ахмадулин (КПРФ) – 35 592 голосов (25,4% от проголосовавших) и Ирина Смолярова («Новые люди») – 14 335 голосов (10,2% от проголосовавших).

По округу № 95 (Шелеховскому) явка составила 33,4% (150 136 из 448 223 избирателей). В данном округе лидирует Сергей Тен («Единая Россия»), у него 67 169 голосов (44,7%). Он обошел Виктора Кондрашова (КПРФ, 37059 голосов, 24,6% от проголосовавших) и Максима Девочкина (ЛДПР, 14 220 голосов, 9,4% от проголосоваших).

По округу № 96 (Братскому) явка составила 31,2% (124 373 из 398 196 избирателей). Победу одержал Александр Якубовский («Единая Россия»), получивший 42 000 голосов (33,7% от проголосовавших). На втором месте Андрей Андреев от КПРФ, у него 32 304 голоса (25,9% от проголосовавших), на третьем – Лариса Егорова («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), у ней 11 920 голосов (9,5%).