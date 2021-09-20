После обработки 50% голосов в Госдуму проходят пять партий

Партия «Единая Россия» набирает 46,10% голосов на выборах в Госдуму после обработки 50,08% протоколов избирателей, свидетельствуют данные Центризбиркома. Второе место занимает КПРФ с 21,40% голосов.

Лидеры голосования:

«Единая Россия» — 46,10%, КПРФ — 21,40%, ЛДПР — 8,07%, СРЗП — 7,63%, «Новые люди» — 5,97%.

Партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Яблоко» предварительно набирают по 2,73%, 1,38% и 1,03% голосов соответственно. Остальные партии пока набрали менее одного процента.