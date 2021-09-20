Новости

После обработки 50% голосов в Госдуму проходят пять партий

Партия «Единая Россия» набирает 46,10% голосов на выборах в Госдуму после обработки 50,08% протоколов избирателей, свидетельствуют данные Центризбиркома. Второе место занимает КПРФ с 21,40% голосов.

Лидеры голосования:

  1. «Единая Россия» — 46,10%,
  2. КПРФ — 21,40%,
  3. ЛДПР — 8,07%,
  4. СРЗП — 7,63%,
  5. «Новые люди» — 5,97%.

Партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Яблоко» предварительно набирают по 2,73%, 1,38% и 1,03% голосов соответственно. Остальные партии пока набрали менее одного процента.

Читайте также:

Стали известны предварительные результаты выборов по одномандатным округам в Иркутской области
20 сентября 2021
Обвиняемые и подозреваемые проголосовали в выборах в Иркутском районе
20 сентября 2021

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Выборы. Иркутская область, последние новости":
Все материалы сюжета (97)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании