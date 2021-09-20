Двое детей погибли во время пожара в Черемхово

Инцидент произошел в деревне Худорожкина, сообщили SIA.RU в ГУ МЧС Иркутской области.

На момент прибытия добровольных пожарных квартира полностью горела изнутри, огонь перешел на кровлю соседней квартиры. Соседями из горящего дома эвакуировали двух взрослых с ожогами и ребенка без признаков жизни.

В течение 20 минут пожарные боролись с открытым огнём. В ходе ликвидации последствий пожара в комнате был обнаружен ещё один погибший ребенок.

Последствия пожара ликвидированы в 03.15. В результате пожара погибли двое детей: девочка 2018 г.р. и мальчик 2021 г.р. Родители детей госпитализированы с различными травмами и отравлением угарным газом.

Причина пожара устанавливается.

За прошедшие сутки в регионе произошло 22 пожара. Всего с начала года в Иркутской области зарегистрировано 4537 пожаров. На пожарах погибли 120 человек, из которых 11 несовершеннолетних. 142 человека получили травмы.