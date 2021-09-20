Банк «Открытие» и Mastercard запустили совместную «Киноакцию»

Стартовала совместная акция банка «Открытие» и Mastercard для настоящих киноманов. В рамках «Киноакции» можно оформить выпущенную в специальном дизайне дебетовую карту супергероя с персонажами расширенной вселенной DC (Бэтмен, Супермен, Харли Квинн), легендарного мультфильма «Tom & Jerry» или «Охотников за привидениями». Обладатели новой карты Mastercard получат 50% кешбэк на билеты в кино и примут участие в розыгрыше призов, сообщили SIA.RU в банке.

Принять участие в акции могут новые клиенты: для этого необходимо оформить карту на сайте банка с 16 сентября по 31 декабря 2021 года и оплачивать любые покупки от 300 рублей. Каждая покупка дает шанс выиграть приз.

Призы будут разыгрываться в четыре этапа. Главный приз акции – поездка на двоих на студию Warner Bros. и абонемент в кинотеатры на 3 года.

Общий призовой фонд акции включает три абонемента в кинотеатры на три года, 20 абонементов на год, 25 абонементов на полгода, пригласительные на закрытые премьерные сеансы и сертификаты на два билета в кино.

Победители будут выбраны с помощью генератора случайных чисел. На каждом этапе участник акции может выиграть не более одного приза и на всех этапах - не более одного абонемента в кинотеатры на 3 года.

Также все держатели карты супергероя получают кешбэк до 2,5% на все покупки, бесплатное обслуживание в течение всего срока действия карты, повышенную ставку по счету «Моя копилка», переводы на карты других банков без комиссии, скидку 20% на отели и билеты при оплате бонусными рублями на travel.open.ru.

Карту Mastercard® в рамках «Киноакции» можно оформить онлайн на сайте банка «Открытие» с бесплатной доставкой в более чем 450 городов.

Полный список всех преимуществ и условий по карте доступен на сайте банка.