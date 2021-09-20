En+ Group совместно с Музеем Виктории и Альберта и дизайн-студией Nebbia Works представила арт-объект в преддверии форума COP26

Производитель алюминия и крупнейший в мире музей декоративно-прикладного искусства и дизайна – Музей Виктории и Альберта представили сегодня в качестве ключевого объекта Лондонского фестиваля дизайна арт-объект из алюминия с самым низким в мире «углеродным следом». Создание скульптуры посвятили приближающемуся всемирному климатическому форуму COP26, сообщили SIA.RU в компании.

Концепцию арт-объекта под названием «Между небом и лесом» разработала лондонская студия дизайна Nebbia works. Студия известна своими работами в сфере архитектуры, дизайна и художественного оформления.

Иммерсивный впечатляющий арт-объект прямоугольной формы был изготовлен из скреплённых между собой 27 отдельных листов из низкоуглеродного алюминия. Скульптура размером 13,5 х 9 х 2,4 м представляет собой металлический лес. Устремленные в небо «стволы деревьев» созданы с помощью технологии гидроабразивной резки. Скульптура расположена в неглубоком бассейне на территории Музея Виктории и Альберта. Свет отражается от воды и металла, устремляясь вверх, и создает красивый мерцающий эффект. Инсталляция открыта для посетителей, и любой желающий может прогуляться по ней под серебристым навесом скульптуры.

Скульптура «Между небом и лесом» создана из алюминия, произведенного по технологии инертного анода и обладающего самым низким в мире «углеродным следом». Объект призван привлечь внимание к основополагающей роли низкоуглеродных материалов на пути к экологичному будущему, а также подчеркнуть важность использования низкоуглеродного алюминия как одного из ключевых инструментов обеспечения устойчивого экономического развития и реализации «зеленой» повестки. Алюминий - легкий и прочный металл, который может поддаваться переработке практически бесконечно. Он используется в быстроразвивающихся сегментах рынка, стремящихся к переходу к низкоуглеродной экономике: производство электрического городского транспорта, выпуск кабелей для возобновляемых источников энергии, «зеленое» строительство, перерабатываемая упаковка, а также во многих других отраслях.

Скульптура установлена в саду Джона Мадейски на территории Музея Виктории и Альберта с 18 сентября 2021 года во время Лондонского фестиваля дизайна (проходит с 18 по 26 сентября 2021 года). После 17 октября она будет перевезена в Глазго, чтобы стать символом крупнейшего климатического форума COP26, где соберутся мировые лидеры для достижения целей Парижского соглашения и Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

«En+ Group рада сотрудничеству c Музеем Виктории и Альберта, а также с талантливыми дизайнерами студии Nebbia Works. Совместными усилиями мы создали настоящее произведение искусства, которое призывает задуматься о состоянии окружающего нас мира. Мы рады представить плоды нашей работы на Лондонском фестивале дизайна 2021 года, организаторы которого разделяют нашу позицию относительно важности повышения климатической осведомленности. В дальнейшем скульптура будет перевезена в Глазго на COP26. Она станет наглядным примером того, насколько велика роль алюминия в достижении целей Парижского соглашения, направленных на противодействие климатическим изменениям», – Лорд Баркер, исполнительный председатель Совета директоров En+ Group.

«Музей Виктории и Альберта - ведущий мировой музей декоративно-прикладного искусства и дизайна, и поэтому мы подходим к проблемам климатического кризиса творчески, чтобы вдохновить молодое поколение. Мы хотим привлечь внимание к вопросам устойчивого развития представителей разных поколений и регионов. Мы даем ход своему воображению и изобретательности, чтобы привлечь внимание зрителя к темам экологичного будущего и устойчивого развития и настроить его на необходимые изменения. Мы гордимся тем, что сотрудничаем с En+ в исследовании потенциала инновационного низкоуглеродного алюминия, и с нетерпением ждем возможности увидеть эту впечатляющую скульптуру на Лондонском фестивале дизайна», – Тристрам Хант, директор музея Виктории и Альберта.

«Алюминий может восприниматься как холодный металл, используемый для мира техники и машин. Мы хотели концептуально передать характер и поэтику этого металла с помощью определенного метода его обработки. Скульптура передает ощущение непредсказуемости и несовершенства, с которыми мы сталкиваемся в природе. Наш арт-объект позволит погрузиться в сказочную атмосферу между небом и отражением неба; между миром и его отражением», – Мадхав Кидао, директор Nebbia Works.