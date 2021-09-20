«Музейный экспресс» возобновил работу в Иркутской области

Его задача – сделать доступными уникальные коллекции и экспонаты, которые хранятся в самом крупном музее региона, сообщили SIA.RU в администрации области.
Научные сотрудники краеведческого музея проведут интерактивные музейные занятия и лекции для учеников 1-11 классов школ Слюдянского района.
Им представят программы:
- «Малиновый звон. Из истории колоколов и колокольчиков из коллекции ИОКМ»;
- «Как жили люди в древности» – на примерах коллекции археологии Иркутского областного краеведческого музея;
- «У озера» – о флоре и фауне озера Байкал;
- «Ожившая бронза. Традиции и мифы в искусстве Бурятии».
20 и 21 сентября «Музейный экспресс» будет работать в городской библиотеке Байкальска, 22 и 24 сентября – в межпоселенческой центральной библиотеке Слюдянского района (город Слюдянка), 24 сентября – в Култуке, в библиотеке имени Просекина.