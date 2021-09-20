ВТБ и Северсталь создали новый блокчейн-сценарий для ускорения отгрузки металлопродукции

Банк ВТБ и ПАО «Северсталь» разработали новый сценарий для отраслевого блокчейн-реестра сертификатов качества металлопродукции. Инициатива позволит ускорить отгрузку металлопродукции, а также осуществлять ее без привязки к банковским дням, включая выходные и праздники.

Это второй этап реализации проекта по оптимизации общеотраслевого взаимодействия, запущенного на базе инфраструктуры отраслевого реестра сертификатов качества на металлопродукцию. Благодаря новому проекту поставщик моментально получает информацию об оплате счета и деблокирует заказ для отгрузки. Таким образом, инициатива позволит компаниям отгружать продукцию до получения денег без риска, что она не будет оплачена. Сам реестр реализован на блокчейн-технологиях платформы SAP Business Technology Platform. Инициатива анонсирована в рамках 5-го Международного горно-металлургического саммита SAP.

Единый отраслевой реестр сертификатов качества на металлопродукцию был запущен в 2020 году. Проект реализуется при поддержке ПАО «Северсталь», ТМК, ОМК и НО «Фонд развития трубной промышленности» (ФРТП). В продуктивную эксплуатацию уже запущен сценарий проверки достоверности сертификатов качества на металлопродукцию, который позволяет потребителям по номеру сертификата и коду производителя проверять подлинность сертификатов.

«Новое программное решение позволит сделать большой шаг вперед в области как блокчейн-технологий, так и металлургической отрасли в целом. Основное преимущество решения — возможность ускорения отгрузок товара между ПАО „Северсталь“ и контрагентами за счет быстрого получения информации о платежах от банка ВТБ. Мы надеемся, что наше сотрудничество с ПАО „Северсталь“ уже в ближайшее время принесет свои плоды, и единый отраслевой реестр сертификатов качества будет востребован», — прокомментировал Александр Боциев, начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ.

«Ранее мы совместно с SAP создали единый реестр сертификатов, способный стать серьезным барьером для появления фальсификата на рынке. Новым этапом развития проекта стало участие банка ВТБ в формировании услуги, которая выведет деловые взаимоотношения между производителями и заказчиками продукции на качественно новый, современный уровень. B2B сектор с появлением подобных решений, которые наиболее характерны для B2C, становится более удобным, что позволяет расширить клиентскую базу за счет потенциальных заказчиков, а также укрепить деловые контакты с существующими», — отметил Сергей Дунаев, директор по информационным технологиям компании ПАО «Северсталь».