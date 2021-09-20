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Банк «Солидарность» начал проводить денежные переводы в Узбекистан

Банк «Солидарность» сообщил, что с 17 сентября стали доступны денежные переводы в АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности» (Республика Узбекистан) через мобильное приложение «Солидарность Онлайн».

Для того, чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо в мобильном приложении «Солидарность Онлайн» найти раздел «Платежи – Переводы в СНГ – В Узбекистан – АО «НБУ» (для держателей карты «Дустона» услугу можно найти в разделе «Переводы домой – В Узбекистан - АО «НБУ»), указать номер телефона получателя и сумму перевода. Подробнее об АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности» можно узнать на сайте


/ Сибирское Информационное Агентство /
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