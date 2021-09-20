Новости Россельхозбанк запустил медиаплатформу для фермеров «Агромнение» РСХБ запустил стриминговый сервис «Агромнение» на платформе Своё Фермерство. С его помощью аграрии смогут участвовать в видеостримах и онлайн-встречах с ведущими учеными и экспертами АПК, узнавать новости агросектора, принимать участие в мастер-классах от финансовых экспертов банка. Кроме того, аграрии смогут делиться собственным контентом и даже становится героями интервью или live-беседы. За первые 10 дней стримминговым сервисом воспользовались более 20 тысяч человек.



На базе сервиса «Агромнение» еженедельно проводится от 2 до 4 live-бесед с научно-исследовательскими организациями и экспертами АПК. Весь контент можно смотреть как в прямом эфире, так и в записи. На медиаплатформе уже доступны десятки видеозаписей с ведущими научными центрами РФ по тематикам: технологии возделывания, развитие селекции, плодородие почв, садоводство, защита с/х культур и животноводство.



Кроме того, на базе «Агромнения» проходят мастер-классы от экспертов РСХБ по вопросам финансирования агробизнеса: на онлайн-эфирах разбираются вопросы получения кредитов и проектного финансирования, даются советы по составлению бизнес-планов и получению грантов. На площадке также публикуются записи интервью с экспертами АПК, на которых обсуждаются динамика и основные тренды и ожидания по главным отраслям агропромышленного комплекса.



«Мы уверены, что медиаплатформа «Агромнение» на базе экосистемы Своё Фермерство станет популярной площадкой, куда фермеры и агропредприниматели будут возвращаться снова и снова за новыми знаниями, экспертными советами и лайфхаками от коллег «по цеху». При этом знания они смогут получать как в прямом эфире благодаря отлаженной системе видеостриминга, так и просматривая видео в записи и изучая статьи в удобное для себя время. Кроме того, медиаплатформа – это прекрасная возможность для агропредпринимателей заявить о себе, став героем интервью или автором собственной «колонки» или видео-блога с лайфхаками и советами на основе личного опыта», - говорит директор Центра развития финансовых технологий Батурова Елена.



Еще одним новым направлением видеостриминга стали live-диалоги с разработчиками агротехнологических решений и сервисов для АПК. В ходе живого диалога представители агротехкомпаний делятся полезными разработками для агросектора, приглашенные фермеры, в свою очередь, рассказывают о личном опыте внедрения передовых технологий, а зрители могут в прямом эфире задать все интересующие вопросы по практическому применению агротехнологических решений.

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При этом любой желающий может стать автором видеоблога или участником live-беседы и интервью. Для этого требуется просто оставить заявку на платформе «Агромнение», после этого с потенциальным автором свяжется специалист, чтобы составить контент-план или подготовить сценарий интервью. В ближайшее время видеоконтент пополнится авторскими видеозаписями от фермеров и производителей. А в разделе «Личный опыт» любой фермер или агропредприниматель сможет поделиться историей своего пути, личными лайфхаками или стать участником интервью, оставив соответствующую заявку на сайте.



Для тех, кто видеоконтенту предпочитает чтение на медиаплатформе «Агромнение» будет доступен текстовый формат материалов. Здесь любой пользователь сможет найти авторские экспертные статьи в области растениеводства, животноводства или переработки продукции, а также контент о последних научных достижениях и агротехнологиях, аналитические сводки и новости бизнеса. В данный момент идет активное наполнение раздела. Здесь уже можно найти советы экспертов о том, как хранить сено, как бороться с мокрой подстилкой в птичнике, работают ли БАДы для лечения свиней, как снизить риск бактериальных инфекций в тепличном хозяйстве или как помочь родиться теленку и это только малая часть экспертных советов. При этом любой желающий может стать автором видеоблога или участником live-беседы и интервью. Для этого требуется просто оставить заявку на платформе «Агромнение», после этого с потенциальным автором свяжется специалист, чтобы составить контент-план или подготовить сценарий интервью. В ближайшее время видеоконтент пополнится авторскими видеозаписями от фермеров и производителей. А в разделе «Личный опыт» любой фермер или агропредприниматель сможет поделиться историей своего пути, личными лайфхаками или стать участником интервью, оставив соответствующую заявку на сайте.Для тех, кто видеоконтенту предпочитает чтение на медиаплатформе «Агромнение» будет доступен текстовый формат материалов. Здесь любой пользователь сможет найти авторские экспертные статьи в области растениеводства, животноводства или переработки продукции, а также контент о последних научных достижениях и агротехнологиях, аналитические сводки и новости бизнеса. В данный момент идет активное наполнение раздела. Здесь уже можно найти советы экспертов о том, как хранить сено, как бороться с мокрой подстилкой в птичнике, работают ли БАДы для лечения свиней, как снизить риск бактериальных инфекций в тепличном хозяйстве или как помочь родиться теленку и это только малая часть экспертных советов. eg

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