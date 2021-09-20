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Михаил Щапов стал лидером по числу голосов среди одномандатников

Кандидат от  КПРФ Михаил Щапов, по предварительным данным, набрал более 91 тысячи голосов по округу № 93 (Иркутскому). Такие данные опубликованы на сайте Центральной избирательной компании 20 сентября (на 14:00 ирк.времени).

Таким образом, из 165 тысяч избирателей за него проголосовали более 55% – это абсолютный рекорд среди одномандатников Иркутской области.

Далее среди одномандатников в Иркутской области лидируют два кандидата от партии «Единая Россия» – Сергей Тен набрал 43,7% голосов по Шелеховскому округу (68 596 голосов) и Антон Красноштанов 43% голосов по Ангарскому округу (62 337 голосов).

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Более ожесточенная борьба была в Братском округе. Там в лидерах Александр Якубовский («Единая Россия»), получивший 43 635 голосов или 33,5% от проголосовавших.

Лидеры среди одномандатников:

  1. Михаил Щапов             55%    (91 639 голосов)
  2. Сергей Тен                   43,7% (68 596 голосов)
  3. Антон Красноштанов    43%    (62 337 голосов)
  4. Александр Якубовский 33,5% (43 635 голосов)

/ Сибирское Информационное Агентство /
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