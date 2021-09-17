При поддержке РСХБ состоится благотворительный гастрономический забег

19 сентября при поддержке Россельхозбанка в Парке Победы состоится благотворительный гастрономический забег RUN & EAT. Команды, представляющие рестораны, отели и компании экономики других отраслей, соберутся на Поклонной горе и побегут в благотворительных целях в четвертый раз. Забег уже объединил более 6000 бегунов из 7 стран, 36 регионов, 164 городов.

В забеге примут участие команды таких брендов, как Starbucks, Кофемания, Чайка, Ласточка, Винный базар, Maison Dellos, Metro, Head Hunter и другие. Участники смогут выбрать один из двух вариантов дистанции: 5 км или 10 км. Для юных спортсменов тоже организованы дистанции: 500 м и 1 км.

На протяжении трассы участников будут ждать пит-стопы с закусками от гастрономических проектов Москвы. Первый пит-стоп «Дольче вита» организован сетью итальянских ресторанов Osteria Mario – на нем будут представлены брускетты и другие итальянские закуски. На втором пит-стопе «Еда будущего» бренд Hi! угостит всех желающим бургерами, тарталетками и другими закусками из растительного мяса.

В шатрах на территории стартового городка для гостей забега будут организованы кулинарные мастер-классы, конкурсы, дегустации и другие интересные активности от партнёров.

«Здоровье, качественная еда и забота о других людях – это те ценности, которые разделяет Россельхозбанк. Именно поэтому мы поддержали проект RUN & EAT и сами приняли в нем участие – команда банка побежит дистанции 5 и 10 километров. Это тот забег, в котором важна не победа, а участие. Участие каждого ресторатора, шеф-повара, отельера - спортсмена и любителя», - прокомментировал заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов.

Каждый участник получит стартовый пакет с подарками от партнёров, фирменной футболкой забега и эксклюзивную медаль RUN & EAT, дизайн которой меняется каждый год и станет известен только в день забега. Медали первого забега в 2018 году были в форме бургера, второго – авокадо, третьего – яичницы.

Забег организован благотворительным фондом «СЧАСТЬЕ». Это одновременная возможность отлично провести время на свежем воздухе и стать участником важной благотворительной миссии. Каждый присоединившийся к мероприятию поддержит образовательный проект для детей «Другая школа» - форум, который в ноябре этого года соберет в Москве воспитанников и выпускников детских домов из разных регионов страны и поможет им разобраться в таких важных вопросах, как будущее трудоустройство, саморазвитие, финансовая грамотность.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Фонд «СЧАСТЬЕ» - это благотворительная организация, которая была основана в 2014 году с целью оказания помощи и поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Миссия фонда - помогать детям гармонично расти, развиваться и достойно устраивать свою жизнь в обществе. Основатель и президент фонда - Диана Менибаева.