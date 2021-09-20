Бурятия впервые принимает фестиваль фермерской продукции «СВОЁ»

17 сентября на площади Советов в Улан-Удэ начался двухдневный фестиваль фермерской продукции «СВОЁ», организованный Россельхозбанком при поддержке Правительства Республики Бурятия. Для гостей на фестивале представлены буузы и сыры ручной работы, выпечка и мёд по семейным рецептам, орехи и перепелиные яйца, а также другие продукты от 100 фермерских хозяйств республики.

Фестиваль СВОЁ – это ярмарка, на которой посетители пробуют фермерскую продукцию и напрямую у её производителей узнают, насколько она натуральна, применяются ли в её создании добавки, в чём её полезные качества. А для фермеров это прямой выход на новых покупателей, продвижение бренда, а значит, и рост доходов.

«Очень рады, что формат фестиваля СВОЁ пришёлся по душе жителям региона. Это, с одной стороны, поддержка фермеров, а с другой стороны – ответ на запрос городских жителей на свежую недорогую фермерскую продукцию, без торговых посредников и наценок. Постараемся сделать этот формат для всех регионов круглогодичным – в онлайне. Спасибо за поддержку и взаимодействие!» – сказал Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

«Уважаемые гости и участники фестиваля! У нас впервые проводится фестиваль СВОЁ. Он несет в себе хорошую идею – это популяризация продукции местных производителей. В Бурятии много производителей по разным направлениям и отраслям, широкий ассортимент производимой продукции. И многие земляки знают и покупают продукцию именно местных производителей. Ведь в наше время каждый человек хочет иметь на своем столе экологически чистые, свежие и вкусные продукты питания. Во время фестиваля покупатели смогут познакомиться непосредственно с производителями, узнать больше о любимой продукции, найти для себя новые продукты. Для фермеров фестиваль СВОЁ - это еще один способ расширить круг своих клиентов, повысить конкурентоспособность своей продукции. И все это будет способствовать дальнейшему развитию фермерской деятельности Республики Бурятия. Я хочу пожелать вам успехов и новых достижений!» – обратился к посетителям Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

«Для нас это большая честь – принять фестиваль СВОЁ. Мы одни из тех четырех регионов России, которые в этом году принимают масштабный всероссийский проект Россельхозбанка, надёжного партнера Минсельхоза РБ. Благодаря фестивалю фермеры, потребительские кооперативы, малые предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности познакомят потенциальных покупателей со своей продукцией. В течении двух дней жители Улан-Удэ и любители натуральных продуктов смогут познакомиться с продукцией более 100 аграриев Бурятии. Это и сыры, мед, мясо и полуфабрикаты, овощи, фрукты и многое другое. Фестиваль фермерских продуктов СВОЁ позволит нам во всей красе показать возможности сельского хозяйства Бурятии, наглядно продемонстрировать всё разнообразие производимой продукции нашей малой Родины. Каждый продукт, представленный на Фестивале, будет отображаться на всероссийской интернет-платформе онлайн-продаж Своё Родное, что обеспечит аграриев Бурятии рынком сбыта уже по всей России», - отмечает Галсан Дареев, заместитель Председателя Правительства РБ-министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.

Впервые фестиваль СВОЁ по инициативе Россельхозбанка состоялся в Подмосковье в 2017 году. В течение следующих двух лет фестиваль охватил 8 регионов и позволил более 1000 фермеров заявить о себе и своей продукции в присутствии свыше полумиллиона посетителей.

После годичного перерыва, связанного с антиковидными ограничениями, фестиваль СВОЁ вернулся. Первым городом, где фестиваль прошёл в 2021 году, стали Чебоксары 24-25 июня. 21-22 августа фестиваль принял Орёл, 28-29 августа – Курск. Улан-Удэ завершает цикл фестивалей СВОЁ в этом году.