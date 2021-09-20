Солид Банк повысил ставки по вкладам

С 17 сентября 2021 г. в российско-японском Солид Банке действуют новые повышенные ставки по вкладам физических лиц, сообщает пресс-служба банка.



Изменения в сторону повышения коснулись ставок по двум самым популярным вкладам Солид Банка:

Вклад «Осенний» - ставка до 7,5% годовых,

годовых, Вклад «Банзай» - от 100 тыс. руб. – ставка 6,5% годовых, от 300 тыс. руб. – 7,2% годовых.

Оба вклада пополняемые, с ежемесячным начислением и выплатой процентов, и относятся к категории «чистых» вкладов, которые не требуют подключения каких-либо дополнительных сервисов и услуг.



Условия вклада «Осенний»:

Сумма: от 50 000 руб.,

Срок: 367 дней,

Ставка: с 1-ого по 181-ый день – 7,00% годовых,

с 182-ого по 267-ой день – 7,50% годовых,

Ежемесячное начисление и выплата процентов,

Пополнение – первые 337 дней на неограниченную сумму,

Льготное закрытие вклада через 6 мес. с сохранением процентов (7%) за фактический срок нахождения средств на вкладе с 1-ого по 181-ый день,

Расходные операции и пролонгация не предусмотрены.

Условия вклада «Банзай»: