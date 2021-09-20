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Солид Банк повысил ставки по вкладам

С 17 сентября 2021 г. в российско-японском Солид Банке действуют новые повышенные ставки по вкладам физических лиц, сообщает пресс-служба банка.

Изменения в сторону повышения коснулись ставок по двум самым популярным вкладам Солид Банка:

Оба вклада пополняемые, с ежемесячным начислением и выплатой процентов, и относятся к категории «чистых» вкладов, которые не требуют подключения каких-либо дополнительных сервисов и услуг.

Условия вклада «Осенний»:

  • Сумма: от 50 000 руб.,
  • Срок: 367 дней,
  • Ставка: с 1-ого по 181-ый день – 7,00% годовых,
  • с 182-ого по 267-ой день – 7,50% годовых,
  • Ежемесячное начисление и выплата процентов,
  • Пополнение – первые 337 дней на неограниченную сумму,
  • Льготное закрытие вклада через 6 мес. с сохранением процентов (7%) за фактический срок нахождения средств на вкладе с 1-ого по 181-ый день,
  • Расходные операции и пролонгация не предусмотрены.

Условия вклада «Банзай»:

  • Сумма: от 100 000 руб.,
  • Срок: 370 дней,
  • Ставка: от 100 000 руб. – 6,50% годовых,
  • От 300 000 руб. – 7,2 % годовых,
  • Ежемесячное начисление и выплата процентов,
  • Пополнение – первые 190 дней на неограниченную сумму,
  • Разрешены расходные операции с сохранением процентной ставки при условии сохранения неснижаемого остатка по вкладу (100 тыс. руб. либо 300 тыс. руб.),
  • Пролонгация предусмотрена.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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