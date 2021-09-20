Розничная цена на гречку впервые за десять лет превысила 100 рублей за килограмм

Летом 2021 года цены на гречку в магазинах выросли до рекордного за последние десять лет уровня, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. В августе стоимость 1 кг гречки в магазинах в среднем доходила до 102,5 руб. Последний раз отметка 100 руб. за 1 кг этой крупы превышалась только в мае 2011 года, когда гречка подорожала до 112 руб. за 1 кг.

В прошлом году на стоимость гречки повлиял ажиотажный спрос в самом начале пандемии: в марте 2020-го россияне скупали в магазинах крупы и другие товары с длительным сроком хранения, когда готовились к режиму самоизоляции. Летом 2020 года гречка стала одним из наиболее подорожавших за год продуктов: в июле цена выросла год к году в 1,8 раза, до 87 руб. за 1 кг. Но показатели июля—августа прошлого года все равно были на 17% ниже, чем в эти месяцы 2021 года.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/business/20/09/2021/614481489a794708197bec59

В прошлом году на стоимость гречки повлиял ажиотажный спрос в самом начале пандемии: в марте 2020-го россияне скупали в магазинах крупы и другие товары с длительным сроком хранения, когда готовились к режиму самоизоляции. Летом 2020 года гречка стала одним из наиболее подорожавших за год продуктов: в июле цена выросла год к году в 1,8 раза, до 87 руб. за 1 кг. Но показатели июля-августа прошлого года все равно были на 17% ниже, чем в эти месяцы 2021 года.