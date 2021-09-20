Команда Иркутской области стала первой на всероссийских соревнованиях по кёрлингу

Команда Иркутской области заняла первое место на всероссийских соревнованиях по кёрлингу среди смешанных пар (юниоры и юниорки до 22 лет), которые с 14 по 20 сентября проходили в Санкт-Петербурге. Еще одна команда нашего региона завоевала бронзу.

В турнире приняли участие 20 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской, Московской, Новосибирской, Челябинской, Ярославской областей и Красноярского края. По регламенту соревнований на первом этапе команды были поделены на четыре группы (по пять команд в каждой), в группах сыграли по кругу. Далее прошли игры плей-офф – четвертьфиналы, полуфиналы, финал и матч за третье место.

По итогам игр победу одержала иркутская команда "Комсомолл 2" (Валерия Денисенко и Кирилл Палагней). Бронзовым призёром стала команда Приангарья "Комсомолл 3" в составе Нины Поликарповой и Андрея Дудова. Серебро выиграли спортсмены Новосибирской области.

Ребята тренируются в областной спортивной школе олимпийского резерва "Россия" под руководством Анны Трухиной.

- Поздравляю наших ребят с очередной победой! Они достойно представляют регион на всероссийских и международных соревнованиях. Недавно в Иркутске завершились кубки России по этому виду спорта. Федерация кёрлинга России высоко оценила уровень проведения соревнований в столице Приангарья. Верю, что команды Иркутской области по кёрлингу еще не раз порадуют регион своими победами и достижениями, - сказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.