В Иркутске с 20 сентября ограничат движение по улице Звездинской и Петрова

В Иркутске в районе дома № 26 по улице Звездинская с 08:00 20 сентября до 17:00 27 сентября 2021 года будет ограничено движение для автотранспорта по правой полосе улицы Звездинская - от улицы Грибоедова до улицы 4-ая Железнодорожная. Это связано с производством земляных работ по вскрытию тепловой сети для проведения диагностики и ремонта, сообщает пресс-служба Байкальской энергетической компании.

В связи с производством земляных работ по вскрытию тепловой сети для проведения диагностики и ремонта в районе дома № 42 по улице Петрова с 08:00 20 сентября до 17:00 24 сентября 2021 года будет ограничено движение для автотранспорта по правой полосе улицы Петрова - от улицы Шевцова до улицы Николаева.

Напоминаем, место проведения ремонтных работ нанесено на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме "пробки".