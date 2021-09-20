4 университета Приангарья вошли в число вузов страны, отвечающих требованиям цифровой экономики

Вузы Иркутской области вошли в число учреждений образования страны, отвечающих требованиям цифровой экономики. Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что 340 российских вузов и учреждений среднего профессионального образования адаптировали свои программы под требования цифровой экономики. По информации министерства цифрового развития и связи Иркутской области, в число этих вузов вошли Иркутский государственный университет, Иркутский национальный исследовательский технический университет, Иркутский государственный медицинский университет и Иркутский государственный университет путей сообщения.

К примеру, ИрГУПС в рамках цифровой трансформации процессов оснастил учебно-лабораторную базу университета современными программными продуктами и оборудованием. Это позволяет вести спецкурсы, необходимые для реализации задач цифровой экономики: «Аддитивные технологии в инженерии», «Реверсивный инжиниринг в решении задач железнодорожного транспорта», «Инженерный дизайн CAD (САПР)», «Технологии виртуальной и дополненной реальности в инженерии», «TechNet в производственных и эксплуатационных системах», «Технологии Big Date и искусственный интеллект в решении аналитических задач», «Цифровой двойник».

В рамках дополнительного образования ведется обучение на курсах «Основы цифровой экономики», «Комплексное обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах». В августе 2021 года представители ИрГУПС прошли обучение по программе «Управление цифровой трансформацией образовательных организаций высшего образования» на базе Университета Иннополис. Результатом стала доработанная программа цифровой трансформации университетского комплекса на 2021-2030 годы. Университет Иннополис представит презентации разработанных программ заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрию Чернышенко. Минцифры РФ продолжит координацию этой работы с учебными заведениями в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика».

Как отметил заместитель министра цифрового развития и связи Иркутской области Владимир Лойчиц, вузы Приангарья, которые идут в ногу со временем, получат конкурентные преимущества так же как и их выпускники.

- Реализацию задач, поставленных в рамках национального проекта «Цифровая экономика», сложно себе представить без высококвалифицированных специалистов. Поэтому мы очень рады, что четыре вуза Иркутской области вошли в список образовательных учреждений, адаптировавших свои учебные программы под новые требования. В регионе появятся специалисты, владеющие современными знаниями и навыками, которые необходимы для достижения целей цифровой экономики, - сказал Владимир Лойчиц.