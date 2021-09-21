Ипотечный рынок: что нужно знать, чтобы купить квартиру быстро и выгодно

Альфа-Банк презентовал новую ипотечную стратегию "Сделка за 24 часа". На закрытой встрече для партнеров банка региональный управляющий Альфа-Банком Ольга Беспечная и команда ипотечного центра под руководством Ирины Маджары рассказали о том, какие возможности ждут клиентов банка этой осенью.

Ольга, расскажите, пожалуйста, как Альфа-Банку удалось выйти на лидирующие позиции по ипотечным продуктам за столь короткий срок?

– Здесь все просто: с момента запуска ипотеки в банке мы стремимся дать нашим клиентам хороший, безопасный и технологичный продукт. И судя по независимым рейтингам, нам удалось создать один из лучших продуктов на рынке. Например, по данным Дом.РФ, на 1 сентября текущего года мы занимаем 3 место во всероссийском рейтинге ипотечных банков. Но останавливаться на достигнутом не будем. Сейчас мы поставили очень амбициозную цель – проведение сделки за 24 часа.

24 часа на сделку – это действительно амбициозно. Многие ипотечные клиенты отмечают, что большая часть времени уходит на сбор документов. Этот вопрос актуален для ваших клиентов?

– В Альфа-Банке требуется минимальный пакет документов для одобрения сделки, к тому же документы принимаются в электронном виде. А с сентября мы отменили необходимость предоставления технической документации по объекту недвижимости. Теперь для одобрения и оценки объекта не нужны технический паспорт или технический план. Дополнительно мы дали возможность нашим клиентам и риелторам провести оценку «самоосмотром» в онлайн режиме.

Для быстрого выхода на сделку важно найти оптимальный объект ипотеки. Насколько в этом направлении у ваших клиентов стало больше возможностей?

– Помимо готового и строящегося жилья на первичном и вторичном рынках, наши клиенты теперь могут выбирать недвижимость, которая находится в залоге стороннего банка. Эта возможность актуальна для жителей региона, так как сейчас в Иркутске порядка 15% продаваемых квартир имеют действующую ипотеку. У нашей программы «выкуп из-под залога» есть ряд преимуществ. Кредит выдается покупателю, часть кредитных средств направляется на погашение ипотечного кредита продавца, а вторая часть направляется на аккредитивный счет, который раскрывается после оформления права собственности на покупателя. Оценка платежеспособности и кредитной истории продавца не производится, допускается наличие кредитных каникул, главное – без действующей просроченной задолженности. По программе действуют стандартные кредитные ставки банка от 7,99%, первоначальный взнос от 10%. Это максимально простая и защищенная схема приобретения квартиры, обремененной ипотекой.

Семейные пары, которые по каким-то причинам хотят взять ипотеку на одного из супругов, сталкиваются с затратной процедурой – заключение брачного договора. Появилась ли возможность экономии на этой процедуре?

– Если участвовать в сделке планирует только один из супругов, мы предложили альтернативу брачному договору: перед сделкой предоставляется нотариальное согласие не участвующего в сделке супруга на заключение договора купли-продажи и кредитного договора. Такое нововведение экономит время и позволяет сократить расходы более чем 5 раз, ведь брачный договор может стоить от 7 до 15 тысяч рублей, а согласие всего 1,5-2 тысячи.

Коснулись ли изменения популярных государственных ипотечных программ?

– Существенные изменения произошли в государственной программе «Семейная ипотека». Теперь у заемщиков есть возможность купить квартиру по договору уступки права требования от физического лица. Семьи, имеющие одного ребенка, рожденного после 01.01.2018 года, также могут стать участниками программы «Семейная ипотека», ставка по которой от 4,99 %, при предоставление всего двух документов.

И это еще не все изменения, которые мы презентуем этой осенью. Подробности всех программ и возможностей по ипотеке вы можете узнать по адресу: Иркутск, ул. Литвинова, 2, либо на сайте банка.

Гости мероприятия с удовольствием отмечают полезность и нужность всех изменений.

Представители АН "Изумрудный город":

– Мы с коллегами остались в восторге от прошедшего мероприятия! Во-первых, от самой организации: красиво, стильно, с заботой о комфорте и личном времени присутствующих.

Во-вторых, от новостей и анонсов, которые мы услышали. Делали фото презентации и тут же отправляли эту информацию коллегам в офис, потому что не могли сдержать эмоций. Больше всего порадовало известие о возможности приобретения объекта, находящегося в залоге другого банка.

И, в-третьих, от очень доброжелательного отношения Альфа-Банка к нам, к своим партнёрам. В каждом действии и слове чувствовалось участие, заинтересованность, желание решать все проблемы, возникающие на сделках, и отвечать на волнующие вопросы. Ещё мы отметили простую и лёгкую манеру общения представителей банка. Никакого официоза, пафоса, канцеляризма. Только простой язык, искренние улыбки и море дружелюбия.

Представители АН "Региональный центр недвижимости":

– Спасибо огромное за чудесную организацию, за возможность встречаться офлайн, общаться с коллегами, обмениваться опытом! Отдельное спасибо банку за интересный продукт: ипотека действительно актуальный вопрос для наших клиентов! Ежедневно мы получаем запросы и рады, что сегодня имеем мощные преимущества от партнеров.

Представители АН "Монолит":

– Сначала кофе-брейк и весёлая фотосессия, а потом уже конференция. Браво, Альфа-Банк, с самого утра поднял настроение и показал отношение к партнёрам. Без всяких бейджиков и прочей официальной атрибутики. Приятно, что сотрудники Альфа-Банка ценят своих партнеров.

Представитель АН «Фамильное ожерелье»:

– Благодарю Альфа-Банк за организацию конференции. Нам как профессиональным участникам рынка важно своевременно и из первых уст узнавать об изменениях в программах ипотечного кредитования, чтобы, прежде всего, оказывать профессиональную услугу жителям нашего региона. В каждом слове и в каждом действии чувствуется ориентир на клиента. Мне, как ипотечному брокеру, есть с чем сравнить. Динамичная команда, ориентир на клиента – всё, что нужно для увеличения доли рыка ипотечного кредитования. Успехов, Альфа-Банк!