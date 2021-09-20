Россияне стали реже опаздывать на работу, при этом пунктуальные зарабатывают больше

За последние 12 лет россияне стали дисциплинированнее – в 2021 году на работу опаздывают гораздо реже, чем в 2009-м. При этом россияне с зарплатой выше среднего чаще приходят на работу вовремя. В опросе (есть у SIA.RU) сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения, работающих по фиксированному графику на территории работодателя.

Большинство россиян (71%) утверждает, что никогда не опаздывает на работу. По словам 15% опрошенных, такое случается с ними лишь несколько раз в год. 6% россиян признаются, что опаздывают несколько раз в месяц, а 4% – несколько раз в неделю.

Пунктуальных сотрудников больше среди россиян старше 45-ти: 73% против 66% среди респондентов моложе 34 лет. Больше всего же тех, кто никогда не опаздывает, – среди опрошенных с доходом свыше 80 тыс. руб. (75%).

Среди представителей популярных профессиональных групп пунктуальность чаще всего свойственна медсестрам (89% из них никогда не опаздывают), охранникам (88%) и водителям (87%). Меньше всего пунктуальных – среди маркетологов (36%), офис-менеджеров (50%), программистов и главных бухгалтеров (по 56%).

80% россиян, время от времени нарушающих график работы, опаздывают на 10-15 минут, 6% – не более чем на полчаса, а 2% – на час и более. Серьезные опоздания (на полчаса и более) мужчины позволяют себе чаще женщин.

Каковы основные причины опозданий? Лидируют, конечно, пробки и проблемы с общественным транспортом: из-за них опаздывают 32% и 31% опрошенных соответственно. Все остальные объяснения звучат намного реже: 9% сообщили, что задерживаются, как правило, из-за семейных обязанностей (например, отводят ребенка в детский сад), по 8% – что приходить на работу вовремя им мешает слишком крепкий утренний сон и форс-мажорные обстоятельства («Застрял в лифте»; «Пробилось колесо»; «Попал в ДТП» и т.д.). В том, что быть пунктуальными им мешает исключительно собственная несобранность и неорганизованность, признаются 6% респондентов, еще 4% ссылаются на личные дела и обстоятельства (обследование у врача, визит к нотариусу и т.п.). По мнению 3% респондентов, соблюдать режим работы им мешает нехватка мотивации, а 1 опрошенный из 100 откровенно говорит, что ему просто лень идти на работу утром. 7% россиян назвали другие причины опозданий: плохое самочувствие, сломанный будильник, переработки накануне и проч.