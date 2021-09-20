Иркутская область заняла 25 место в России по динамике потребительского спроса

За год он вырос на 12,2%. В среднем иркутяне тратят 20 100 рублей в месяц.
Согласно рейтингу РИА Новости, жители Бурятии тратят в месяц 23 000 рублей месяц (63 место), Красноярского края – 23 900 рублей (32 место), а Новосибирской области – 24 700 рублей (27 место). Прирост среди регионов распределился следующим образом:
- Красноярский край (+10,5%);
- Новосибирская область (+11,5%);
- Иркутская область (+12,2%);
- Бурятия (+6,6%).
Всего среди регионов России 17 показали рост более чем на 15 процентов, 35 - +10 процентов, а в 66 регионах спрос вырос как минимум на 5 процентов.