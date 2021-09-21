РУСАЛ принял участие в создании Консорциума «Экономика замкнутого цикла»

Производитель алюминия поддержал инициативу ППК «Российский экологический оператор» и принял участие в создании Консорциума «Экономика замкнутого цикла». В него также вошли ведущие вузы страны и ряд крупных промышленных компаний, сообщили SIA.RU в компании.

В консорциум, которому предстоит обеспечить ведущие российские предприятия научными разработками, инновационными технологиями и качественными образовательными программами для реализации перехода к экономике замкнутого цикла, вошли РЭУ им. Плеханова МГУ им. Ломоносова, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, РУДН, Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого, Иркутский национальный исследовательский технический университет, Уральский федеральный университет им. Ельцина.

Бизнес в консорциуме представлен такими производственными и перерабатывающими компаниями, как РУСАЛ, СИБУР Холдинг, Новолипецкий металлургический комбинат, РТ-Инвест, Хартия, ЭкоЛайн, Ситиматик, Веолия Маг.

«Консорциум, объединивший ведущие научно-образовательные учреждения и лидеров бизнеса, – свидетельство определённой стадии зрелости, которой достигло развитие экономики замкнутого цикла в России, – считает директор по устойчивому развитию РУСАЛа Ирина Бахтина. – Рациональное использование первичных природных ресурсов и широкое вовлечение вторичных материалов в замкнутый цикл оказывают положительное влияние на снижение углеродного следа готовой продукции и будут играть всё более значимую роль в достижении нулевого баланса выбросов парниковых газов в нашей отрасли».

«По сути, мы формируем новый сектор экономики, и это требует вложения не только финансовых ресурсов, но и интеллектуальных, – отметил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. – Совместными усилиями мы будем готовить специалистов в области экономики замкнутого цикла, формировать её кадровый резерв, привлекать ведущих ученых для исследований и, конечно, внедрять новые технологии».