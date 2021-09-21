Средний чек россиян достиг максимума за 2021 год

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, в августе 2021 года средний чек россиянина составил 624 рубля – это на 16 рублей выше, чем в предыдущем месяце, и на 39 рублей больше, чем в августе 2020 года.

В рамках исследования потребительского поведения Ромир изучил покупки россиян и рассчитал индекс среднего значения стоимости общих покупок и покупок FMCG товаров российских потребителей.

Согласно результатам исследования, средний чек россиянина в августе 2021 года составил 624 рубля: на 2,7% больше, чем в предыдущем месяце, и на 6,7% больше, чем в июле 2020 года.

«В августе наблюдается сезонный рост среднего чека в связи с началом школьного сезона. В этом году рост чека против прошлого года находится на достаточно высоком уровне, обгоняя инфляцию, что связано с влиянием противоэпидемиологических мер, действовавших в 2020», – исполнительный директор Ромир и MILE Group Инна Караева.