Олег Дерипаска встретился в Иркутске с эковолонтерами

Представители экологических волонтерских движений в Иркутске встретились с общественным деятелем Олегом Дерипаской. Во встрече, которая продолжалась два часа, участвовали ученые, исследующие состояние экосистемы озера Байкал, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на организаторов мероприятия.

Волонтеры отметили, что в последние годы работы видят, как общество становится более внимательным к экологичному образу жизни, у людей появилась потребность принимать участие в массовых волонтерских акциях. Так, к примеру, на один из таких проектов в Иркутске по уборке берегов Байкала – «360» – регистрация завершилась буквально за 14 минут.

Участники обсудили возможность использования международного опыта по сокращению производства и потребления пластика. К примеру, в Кении принят самый суровый закон, там под запрет попадают выпуск, импорт и даже использование неразлагающихся пакетов; нарушителям грозит штраф до 40 тысяч долларов США и тюремное заключение сроком до 4 лет. В целом, ограничение на использование пластиковой тары ввели более 40 государств.

Эксперт по экологичности и РСО, руководитель АНЭО Eco2Day Александр Ким считает важным, что Олег Дерипаска выходит на контакт и лично собирает обратную связь от тех, кто занимается экологией каждый день.

– На встрече было выдвинуто достаточно много идей и предложений, мы говорили о том, что нас действительно волновало, у нас была возможность в диалоге обсудить все наши предложения, – подчеркнул Александр Ким. – В ходе встречи были обозначены все основные острые проблемы экосистемы Байкала, это и внедрение раздельного сбора отходов на Байкале и в населенных пунктах, снижение антропогенной нагрузки на экосистему от населенных пунктов, я уверен, что все эти предложения оформятся в какой-то проект, решающий эти целевые задачи. У каждого из нас была возможность высказать свое мнение, и оно действительно было выслушано, и, конечно, хочется поблагодарить Олега Владимировича за его открытость. За готовность к решению этих проблем. За этот диалог, и это очень важно, когда несколько сторон одновременно выражают разные мнения и в результате этого диалога рождаются хорошие правильные решения.

Экоблогеру Анастасии Емельяновой показалась интересной идея, которую озвучил Олег Дерипаска, по поводу объединения сообществ Иркутской области и Бурятии по решению экологических проблем Байкала:

– Оба региона ответственны за то, что происходит на Байкале. Если наш Байкальский регион станет первой в стране межрегиональной площадкой, которая будет запускать европейские и мировые стандарты экологического просвещения и экологического отношения к жизни в городах, а именно сокращение потребления пластика, введения сортировки на всей территории вокруг Байкала, то наш пример может стать показательным для всего мира, – поделилась впечатлением Анастасия Емельянова.