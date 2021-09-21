Сбербанк продает торговые центры на 22 млрд рублей

Они находятся в разных регионах России, сообщает РБК.

Сбербанк выставил на продажу 19 торговых центров, следует из объявлений на сайте продажи залогового и непрофильного имущества кредитной организации. Сбербанк, как уточнили в его пресс-службе, планирует реализовать активы «через конкурентную процедуру».

К активам уже проявили интерес потенциальные покупатели, заверил представитель банка, добавив, что информация об условиях продажи и о площадке, на которой пройдут торги, будет размещена «после согласования».



Выставленные на продажу торговые центры принадлежали группе «Регионы», которая также владеет торгово-развлекательным комплексом «Остров мечты» в Москве. В мае 2021 года контроль над объектами получил Сбербанк, который ранее кредитовал их строительство. По информации СМИ, объекты перешли банку в счет оплаты долга.

В самом Сбербанке официально заявляли только то, что дочерняя компания «Сбербанк Капитал» приобрела у группы «Регионы» 100% долей компаний «Регионы Финанс» и АМК «Фарма» и что банк «заинтересован в развитии принадлежащих этим компаниям торгово-развлекательных центров в целях повышения их инвестиционной привлекательности для дальнейшей реализации».



Сеть из 14 торговых центров «Сибирский городок» в Красноярском крае и Кемеровской области общей площадью 241 тыс. кв. м (арендопригодная – 168 тыс. кв. м) банк планирует продать единым лотом за 8,2 млрд руб. В объявлении указано, что возможна как прямая покупка актива, так и покупка долей в управляющей компании и покупка прав требований по задолженности.



Торговые центры «Июнь» продаются отдельными лотами. Дороже всего оценен комплекс в подмосковных Мытищах общей площадью 175 тыс. кв. м (арендная – 79 тыс. кв. м): за 5,06 млрд руб. предлагается прямая покупка актива или покупка прав требования по задолженности. В остальных торговых центрах предлагается выкупить права требования долга: в ТРЦ «Июнь» в Санкт-Петербурге – за 4 млрд руб., в Череповце – почти за 1,6 млрд руб., в Красноярске – за 1,5 млрд руб., в Уфе – за 1,4 млрд руб. Суммы долгов в объявлениях не указаны.