Долю отказов от абортов в России планируют снизить до 50%

Кабмин планирует сделать психологическую и социальную помощь более доступной для беременных. В результате ожидается, что женщины чаще будут проходить доабортные консультации и в итоге оставлять ребенка, сообщает РБК.

Правительство утвердило план по реализации Концепции демографической политики, среди мероприятий которого в том числе предусмотрены меры по увеличению доли женщин, отказывающихся от аборта. Соответствующий перечень размещен на сайте кабмина.

Все мероприятия плана разбиты на семь разделов. Один из них включает меры по снижению материнской и младенческой смертности, и улучшению репродуктивного здоровья. Так, власти планируют повысить доступность услуг по правовой, психологической и медико-социальной помощи беременным женщинам, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

В результате планируется, что доля женщин, прошедших доабортные консультации с целью сохранить беременность, вырастет до 80% (от общего числа женщин, обратившихся в медучреждения с целью сделать аборт). Из них, как предполагается, половина решит оставить ребенка.