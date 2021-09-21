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Пандемия COVID побила рекорд испанки по смертности в США

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От COVID-19 уже скончались более 676 тыс. американцев, сообщает РБК.

В США от COVID-19 умерли больше человек, чем от пандемии испанского гриппа (испанки) в 1918-1919 годах, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Пандемия испанки считалась наиболее серьезной в американской и мировой новой истории.

По данным Центров по контролю и предотвращению заболеваний (CDC), жертвами испанки в США стали около 675 тыс. человек. Статистика по смертям от COVID-19 уже перешагнула эту отметку – по подсчетам университета Хопкинса, в США скончались 676 тыс. человек.

Первые случаи заражения испанским гриппом были зафиксированы в США весной 2018 года среди военнослужащих. Считается, что в Европу болезнь попала вместе с военными, направлявшимися туда для участия в Первой мировой войне. Далее заболевание распространилось по территории Африки, Индии и дошло до Российской империи. Затухать пандемия начала весной 1919 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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