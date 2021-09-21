Жительницу Волгограда оштрафовали за курятник на садовом участке

В Ассоциации юристов России заявили, что разводить животных можно в том случае, если участок относится к личному подсобному хозяйству, передает РБК.

До высшего судебного органа страны дошла жительница Волгограда, на участке которой Государственная областная инспекция по использованию и охране земель обнаружила курятник.

Суд решил оштрафовать женщину на 10 тыс. руб. за нецелевое использование земли. Как отмечает газета, штраф в подобных случаях назначается в размере от 0,5 до 1% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10 тыс. руб. «Если кадастровая стоимость не определена, то штраф составит для граждан от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб. Так что владелицу курятника наказали по минимуму», – говорится в публикации.