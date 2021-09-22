Банк «Приморье» проводит совместную акцию с НСПК «Мир» и «Спортмастером»

Банк «Приморье» представляет совместную акцию с НСПК «Мир» и сетью спортивных магазинов «Спортмастер» С 20 сентября по 20 декабря 2021 года за все покупки на сайте и в мобильном приложении «Спортмастер» при оплате картой «Мир» можно получить
Осень — время походов, велосипедных прогулок, бега, тренировок в зале. Клиенты Банка «Приморье», пользующиеся картой «Мир», могут сделать спорт доступнее: в «Спортмастер» широкий ассортимент одежды, обуви, спортивного оборудования для тренировок и активного отдыха всей семьи.
Чтобы принять участие в акции, нужно:
- Зарегистрировать карту «Мир» на privetmir.ru или в приложении «Привет, Мир!»;
- Оплачивать любые покупки в приложении Спортмастер (в GooglePlay, и AppStore) и на sportmaster.ru
- Получить
cash-back15%, но не более 1500 рублей на одну карту за весь период акции.
Заказать карту «Мир» можно на сайте Банка «Приморье», в Мобильном приложении, любом офисе Банка или у специалистов