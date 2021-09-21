ПСБ поддержал реновацию Нижегородского художественного музея и принял участие в открытии экспозиции русского авангарда

В Нижегородском государственном художественном музее (НГХМ) после реновации открылась новая выставка «Кандинский, Малевич и русский авангард. К 100-летию нижегородской коллекции». Экспозиция организована в рамках проекта «Великие коллекции – нижегородцам», посвященного 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода, а также приурочена к 125-летию со дня открытия НГХМ и 100-летию музейной коллекции авангарда, основная часть которой сформировалась в 1921 году.



Это первая выставка НГМХ после масштабной реконструкции здания музея, проведенной в 2020-2021 гг. при поддержке ПСБ. В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, министр культуры Нижегородской области Олег Беркович, председатель ПСБ Петр Фрадков, генеральный директор НГХМ Роман Жукарин.



Коллекция произведений русских авангардистов, представленная НГМХ, широко известна в России и за ее пределами: музей является постоянным участником крупных российских и международных выставочных проектов, посвященных этому направлению. На сегодняшний день в ее составе свыше 50 произведений таких всемирно известных мастеров русского авангарда, как Василий Кандинский, Казимир Малевич, Александр Родченко, Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, Ольга Розанова, Любовь Попова, Петр Кончаловский, Илья Машков, Александр Куприн, Аристарх Лентулов, Василий Рождественский, Роберт Фальк и др.



За весь период своего существования нижегородская коллекция никогда не публиковалась как единое целое и не демонстрировалась в родном городе в полном объеме, и открывшаяся выставка призвана восполнить этот пробел.



Всего на выставке планируется показать порядка 100 экспонатов, что символично отмечаемой дате: 100 лет коллекции – 100 произведений. Наряду с нижегородской коллекцией, выставка включает также около 40 работ из собраний пяти центральных и региональных музеев, с которыми НГХМ связывают партнерские отношения: Государственной Третьяковской галереи (ГТГ), Государственного Русского музея (ГРМ), Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан (ГМИИ РТ), Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ), Самарского областного художественного музея (СОХМ).



«Этот год изобилует знаменательными датами для Нижнего Новгорода – юбилей города, круглая дата со дня основания одного из крупнейших российских региональных музеев и столетие уникального собрания русского авангарда НГМХ. Мы рады быть частью культурной жизни Нижнего Новгорода, этого самобытного, гостеприимного города с богатым многовековым прошлым, занимающего особое место в истории нашей страны. Уверен, реконструкция НГМХ придаст музею вдохновения и новых творческих сил», - отметил Петр Фрадков.



«В юбилейный для Нижнего Новгорода год отдельное направление трансформации – это обновление нижегородских музеев. Одним из флагманов этих перемен стал Нижегородский художественный музей. Залы Дома Сироткина и Дома Губернатора теперь готовы к размещению ценнейших работ из ведущих музеев страны и мира. И теперь мы открываем обновленное здание на площади Минина, - отметил Глеб Никитин. Музей обладает одной из лучших коллекций в стране, и это первая крупная тематическая выставка русского авангарда в Нижнем Новгороде. В ее составе более 50 произведений таких мастеров русского авангарда, как Василий Кандинский, Казимир Малевич, Александр Родченко».

«Мы сегодня открыли новую для нас локацию в обновленном музее, и это дает нам возможность делать здесь выставки самого высокого уровня, которые будут посвящены в первую очередь отечественному искусству 20 века. И выставка «Кандинский, Малевич и русский авангард. К 100-летию нижегородской коллекции» – хорошее подтверждение этому факту. И, конечно, такое событие не могло бы состояться без помощи и участия наших партнеров, которым я выражаю огромную благодарность», - подчеркнул Роман Жукарин на открытии.