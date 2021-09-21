Новости Прогноз урожая и покупка сельхозживотных в цифровом формате: «Сколково» подвело итоги акселератора Россельхозбанка В 2020 году Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) и Россельхозбанк запустили совместный «Акселератор РСХБ» по поиску перспективных технологических стартапов для финансового и агропромышленного секторов. 4 из 6 финалистов, реализовавших пилотные проекты с Россельхозбанком, стали резиденты «Сколково». На участие в акселераторе поступило более 350 заявок от стартапов со всей России. В финал вышли 10 лучших технологических стартапов, которые предложили наиболее интересные технологические разработки и смогли показать эффективность своих решений. Итогом сотрудничества резидентов Фонда «Сколково» с Россельхозбанком стали следующие проекты: Команда «Тензор Филдс» реализовала на платформе Своё Фермерство инновационный сервис «Прогноз урожая». Он позволяет повысить информированность фермера о перспективности использования отдельных сельскохозяйственных культур, оценить их урожайности, сравнить возможный экономический эффект от выращивания текущей и альтернативных культур, а также посоветовать оптимальные даты планирования работ посадки и уборки. Все рекомендации предлагаются на основании математического моделирования полей, информации о солнечной радиации, истории погоды, а также биологических особенностей культур. Для моделирования партнер использует не только свои серверы, но и суперкомпьютер «Жорес», созданный в Инновационном центре «Сколково»;

Разработчик программного обеспечения «Агросервис» усовершенствовал процесс покупки сельхозживотных в цифровом формате. Сервис «Паспорт животного» помогает устранить риски, связанные с отсутствием информации о состоянии здоровья животного. Теперь на маркетплейсе Своё Фермерство любой продавец может привязать к карточке животного актуальную информацию о нем на основании данных Автоматизированной системы учета и регистрации животных REGAGRO и Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии ФГИС «ВетИС», которые гарантируют достоверность информации относительно происхождения, здоровья, эпизоотического благополучия животного, а также подтверждают право владения животным конкретным продавцом. Покупатели сельхозживотных, в свою очередь, получают из независимого источника доступ к информации, содержащей ряд важных данных, необходимых для принятия решения о покупке (регистрационный и ветеринарный паспорта).

Совместно с компанией «Факультетус» Россельхозбанк предоставил возможность фермерским хозяйствам и предприятиям агросектора находить и трудоустраивать студентов Российских вузов с помощью сервиса «Работа» на платформе Своё Фермерство. Сервис позволяет юридическим лицам размещать вакансии необходимых им специалистов и искать интересующие их резюме в базе соискателей бесплатно и без ограничения по срокам и количеству. Для поддержки отрасли реализована возможность искать сотрудников среди студентов, размещающих свои анкеты на платформе «Факультетус». К платформе подключено 393 вуза, в числе которых 98 готовят специалистов по аграрным направлениям.

Компания «Биорг» предложила решение на основе искусственного интеллекта для автоматического распознавания текста в ипотечных заявках и верификации данных, которые ввел клиент. В системе реализовали функцию типизации документов, благодаря чему она быстро распознает паспорта, ИНН и справки 2-НДФЛ потенциальных заёмщиков, заполняет корректными данными поля анкет, оценивает полноту и достаточность пакета документов. ПО отбраковывает сканы, копии или фотографии ненадлежащего качества. Благодаря разработке комплекты ипотечных документов, загружаемых на платформу Своё Жильё, стали обрабатываться в несколько раз быстрее по сравнению с ручным вводом. Например, паспорт автоматически распознавался за 6-8 секунд. eg

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