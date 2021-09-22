Рост цен не мог продолжаться бесконечно: стоимость на пиломатериалы и древесину обвалилась на биржах

Ажиотажный рост цен на стройматериалы и древесину, который наблюдался весной во всем мире, сейчас сменился столь же стремительный падением. Если еще в мае фьючерсы на пиломатериалы на Чикагской товарной бирже стоили почти $1,7 тыс. за досковый фут, то сейчас они подешевели почти в три раза – до $592. Но в России пока драматичного снижения цен нет.





Были причины для роста

Быстрый рост цен наблюдался весной и в России. Буквально за полгода стоимость древесины на внутреннем рынке взлетела в 2 раза: с ~11 тыс. рублей за кубометр до ~20-26 тыс. рублей в июле. Однако затем рост приостановился.

В группе «Русский лес» назвали несколько причин для резкого роста цен весной.

«Действительно, в 2021 году произошел экстраординарный рост цен на многие товары и услуги. И подобная ситуация отмечалась не только в России – это общемировой тренд, – говорит Павел Карнаух, первый вице-президент Национальной ассоциации «Русский лес». – Такой рост связан с постпандемийным восстановлением экономики, изменением структуры спроса и потребления со стороны конечных потребителей, а также с разрывом цепочек поставок и дисбалансом спроса и предложения. Всплеск потребления вызвал дефицит многих строительных материалов, в том числе продукции из древесины, что в свою очередь привело к росту цен на рынке».

Есть причины для снижения

С августа цены на российском рынке корректируются, но драматичного снижения, как на биржах, нет.

«Небольшое снижение есть, но оно в пределах 10%, – прокомментировал ситуацию для SIA.RU один из источников в лесной отрасли. – Во-первых, строительный сезон практически завершен, именно в преддверии него весной стремительно подорожали пиломатериалы. А, во-вторых, Китай готовится к введению запрета экспорта круглого леса из России с января 2022 года, активно заготавливая продукцию впрок».

В группе «Русский лес» также подтверждают начавшуюся коррекцию цен.

«Поскольку рынки лесной продукции подвержены влиянию сырьевого суперцикла, начавшегося в начале текущего года, очевидно, что рост цен не мог продолжаться бесконечно, – поясняет Павел Карнаух. – С восстановлением цепочек поставок и баланса спроса и предложения мы видим, что цены на сырьевые товары и строительные материалы начали балансировать и даже снижаться по большинству видов продукции.

Стоимость пиломатериалов в США с июня 2021 года снизились на 50 %, что привело к переориентации экспорта из Канады и ряда скандинавских стран в Китай. В связи с непропорциональным потреблению увеличением запасов продукции в портах стран — импортеров, цены в августе-сентябре по рынкам Китая, Кореи, ЕС, Индии и Египта снизились в отдельных случаях на 100$ за м3. При этом в России и странах СНГ заканчивается активный строительный сезон, что тоже корректирует цену в сторону понижения».