Гендерная дискриминация на рынке труда снизилась из-за коронавируса – эксперты

За 2 года уровень гендерной дискриминации на рынке труда заметно снизился: у работодателей все меньше предпочтений к социальному статусу кандидатов, как мужчин, так и женщин. В опросах (результаты есть у SIA.RU) сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

COVID-19 сделал рынок труда более цивилизованным за гораздо меньший срок, чем законотворцы и общественные организации вместе взятые. В условиях нехватки рабочей силы и распространения удаленки все больше работодателей приходит к отказу от гендерных стереотипов и снятию лишних барьеров при трудоустройстве.

Предпочтения по поводу семейного статуса женщин-кандидатов сегодня имеют 25% компаний, два года назад таковых было 35%, в 2021 году – 39%. Исторически сложилось, что в отношении семейного статуса мужчин-соискателей предпочтений и было мало, а сейчас стало еще меньше: 13% против 25% в 2019 году и 29% в 2010-м.

Негласные запреты в отношении женщин-кандидатов сегодня имеют 12% работодателей, два года назад соискательниц с тем или иным семейным положением избегали принимать на работу 24%, в 2010 году – 36%.

По сравнению с женщинами мужчины-кандидаты в более выигрышном положении: негласные запреты в отношении их семейного статуса сегодня практикуют только 8% компаний, впрочем, два года назад таковых было 6%: чуть больше предубеждений стало в отношении работников-мужчин, не состоящих в браке и не имеющих детей (5% сегодня против 3% в 2019-м).

Количество компаний, где нет негласных запретов в отношении женщин и мужчин-кандидатов практически сравнялось (81 и 83%), а ведь 11 лет организаций, где женщин не дискриминировали при трудоустройстве по семейному положению, было в 1,5 раза меньше, чем компаний, где не практиковались негласные запреты в отношении мужчин (47 и 69% соответственно).