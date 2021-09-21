Один из преподавателей пермского вуза продолжил пару во время обстрела

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Услышав выстрелы, Олег Сыромятников закрыл аудиторию изнутри и продолжил занятие, сообщает РБК.

«Продолжение лекции – это тоже важно, важно продолжить какое-то рутинное действие, чтобы не подвергаться панике», – подчеркнули там, заметив, что таким образом Сыромятников «решил, что не нужно поддаваться панике». «Конечно, стресс испытывали не только студенты, но и преподаватели, но самое главное, что он заперся», – добавили в пресс-службе ПГНИУ.

Ранее Сыромятников рассказал изданию 59.RU, что, узнав о стрельбе, сразу позвонил декану университета, а тот сказал ему продолжать занятие. «Декан мне сказал, чтобы я продолжал занятие. Тем более пока информация не была официальной. Я сохранял спокойствие и продолжал лекцию», — сказал он.