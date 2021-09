Новости Budweiser Brewing Group, En+ Group, Canpack и Elval запустили пилотный проект по производству пивных банок из алюминия с самым низким «углеродным следом» Компании объявляют о запуске пилотного проекта по производству пивных банок AB InBev с самым низким «углеродным следом», сообщили SIA.RU в компании. В рамках проекта будет изготовлено пять миллионов банок Budweiser объемом 440 мл из низкоуглеродного алюминия, произведенного с помощью технологии инертного анода с использованием возобновляемой электроэнергии. Продукция будет представлена в розничных магазинах на территории Великобритании уже осенью 2021 года. Проект по созданию низкоуглеродных банок – это результат успешного партнёрства компаний, ориентированных на устойчивое развитие. Банки будут производиться компанией CANPACK UK с использованием возобновляемой электроэнергии, а также из алюминиевых рулонов прокатного подразделения ELVAL – ElvalHalcor (ATHEX-ELHA). Металл был получен путем замены стандартного первичного алюминия на алюминий бренда ALLOW INERTA – металла, производимого Русалом с помощью передовой технологии инертного анода. Она позволяет снизить «углеродный след» алюминия до беспрецедентных в отрасли показателей. Розлив напитков будет производиться на пивоварнях Budweiser Brewing Group UK&I в Магоре (Южный Уэльс) и Самлсбери (Ланкашир), полностью работающих за счет возобновляемой электроэнергии. Благодаря тому, что компании сотрудничают на всех этапах производственно-сбытовой цепочки, «углеродный след» банок легко отслеживается. При их производстве используется не только алюминий ALLOW INERTA, но и переработанный алюминий. Таким образом, эта уникальная формула позволяет снизить «углеродный след» до самых низких в истории банок AB InBev Europe значений. Они могут бесконечно поддаваться переработке, а также являются будущим низкоуглеродной упаковки. Основатель компании Олег Дерипаска определил основные направления развития компании, обозначив в числе приоритетных – развитие экологичного производства. Способность к рециклингу – одно из важнейших свойств алюминия, которое способствует декарбонизации отрасли. Три четверти когда-либо произведенного алюминия подвергается неоднократной переработке и используется до сих пор. Благодаря этому темпы промышленной декарбонизации неизменно растут, демонстрируя потребителям уникальные свойства алюминия, как универсального упаковочного материала. Наряду со своими амбициозными глобальными целями в области устойчивого развития, Budweiser Brewing Group UK&I стремится производить самое экологически чистое пиво в Великобритании. С января этого года при производстве пива компания использует исключительно возобновляемую электроэнергию от собственного ветрогенератора и двух солнечных станций. Производитель также полностью отказался от пластиковых колец на бутылках и достиг целей по полному переводу производства на ячмень британского происхождения, сократив выбросы парниковых газов и поддержав местное сельское хозяйство. Инвестиции в проект составили более 115 млн фунтов стерлингов. Стив Ходжсон, Директор по сбыту на зарубежных рынках РУСАЛа, отметил: «Сейчас мы можем наблюдать результаты партнерства, которое впервые охватывает все этапы производственно-сбытовой цепи: от добычи бокситов, необходимых для производства алюминия, и до потребителя, получающего удовольствие от прохладного Budweiser. Металлургический сегмент En+ Group РУСАЛ, Budweiser Brewing Group, Canpack и Elval вместе формируют будущее низкоуглеродного алюминия и устойчивой упаковки». Маурисио Куиндро, директор по устойчивому развитию Budweiser Brewing Group UK&I, сказал: «Как и наших потребителей, нас также волнуют проблемы климатических изменений. Мы хотим, чтобы людям было как можно проще выбирать экологически чистые продукты в своей повседневной жизни: будь то пиво, сваренное из местных ингредиентов с помощью возобновляемой электроэнергии, или напиток в низкоуглеродной упаковке, которая теперь есть и у нас. Мы рады представить наш пилотный проект, ставший возможным только благодаря нашим партнерам и удивительному технологическому прогрессу. Мы с нетерпением ждем возможности развивать наш проект и дальше». Иоаннис Куфопанос, директор по устойчивому развитию подразделения Elval в области алюминиевого проката – ElvalHalcor S. A. в Греции: «Ориентируясь на устойчивость, инновации и продуктивное сотрудничество в этом увлекательном проекте, мы вносим свой вклад в снижение углеродного следа на протяжении всего цикла товара. Поддержка наших партнеров в производстве низкоуглеродных пивных банок демонстрирует нашу приверженность принципам устойчивого развития и экономики замкнутого цикла». Джон О'Маойлеон, директор по устойчивому развитию CANPACK, сказал: «Несмотря на то, что алюминий является одним из самых экологичных упаковочных материалов благодаря своей способности подвергаться переработке бесконечное количество раз без потери качества, было особенно интересно принять участие в данном проекте. Благодаря нашему сотрудничеству мы смогли вновь подтвердить «зеленую» репутацию алюминиевых банок и создать продукт Budweiser с минимальным «углеродным следом». При производстве алюминия с помощью технологии инертного анода РУСАЛа используются возобновляемые источники энергии, а выбросы составляют лишь одну тысячную от текущего среднего показателя выбросов отрасли - менее 0,01 тонны эквивалента CO2 на тонну металла (Области охвата 1 и 2, к которым относятся прямые и косвенные энергетические выбросы), по сравнению с 12 т CO2 на тонну алюминия в среднем по отрасли. «Углеродный след» ALLOW INERTA на всех этапах производства – от добычи бокситов до литейного цеха- ниже среднего показателя выбросов по отрасли более чем на 85% и составляет 2,5 т СО2 на тонну алюминия. info4

