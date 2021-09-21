Свыше 3000 иркутян посетили кинопарковку Tele2

Оператор подвел итоги проекта «Кинопарковки». За месяц работы кинотеатра под открытым небом на парковке ТРЦ «ЯркоМолл» состоялось 50 показов, которые посетили 3200 человек, сообщили SIA.RU в компании.

С 6 августа по 5 сентября оператор оборудовал под кинозал парковку ТРЦ «ЯркоМолл» в Иркутске. За время работы проекта зрители смогли увидеть 50 фильмов из подборки онлайн-сервиса Wink. Видео транслировалось на большой экран с помощью мобильного 4G-интернета Tele2, звук – по радиочастоте на приемник автомобиля. Это позволило всем посетителям смотреть фильмы в отличном качестве, не покидая свои машины.

Провести вечер в компании близких людей за просмотром любимых фильмов бесплатно могли абоненты всех операторов. При этом Tele2 подготовила своим клиентам в качестве дополнительного бонуса порцию попкорна – этим комплиментом воспользовались около 2000 человек. Всего за месяц посмотреть фильмы приехало 1547 автомобилей.

Мария Лыкова, коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

«Стратегия «Другие правила» находит свое отражение не только в создании наших тарифов и услуг, но и в реализации различных городских проектов. Второй год подряд мы проводим «Кинопарковки» в Иркутске, чтобы жители и гости города смогли провести вечер за просмотром фильма в приятной компании. И мы в очередной раз подтвердили, что качество нашего мобильного интернета позволяет смотреть фильмы в любом месте».

