Пробка из российских поездов с углем и лесом образовалась на границе с Китаем

Из-за возникших заторов РЖД в марте дважды ограничивали погрузку леса, угля и удобрений для экспорта в КНР, сообщает РБК

«Российские железные дороги» (РЖД) как минимум дважды в марте ограничивали погрузку лесных грузов, а также угля и удобрений в Китай через пограничный переход Забайкальск – Маньчжурия из-за отказов в приеме поездов со стороны Китая и, как следствие, их скопления на путях. Это следует из телеграмм, направленных РЖД грузоотправителям. Согласно им, ограничения вводились на перевозку 50% таких грузов в Китай с 2 по 5 марта и с 12 по 18 марта.

Представитель РЖД подтвердил «определенные ограничения приема грузов в контейнерах через погранпереходы Забайкальск – Маньчжурия и Наушки – Сухэ-Батор со стороны «Китайских железных дорог» (КЖД), а также лесных грузов и угля через пограничный переход Забайкальск – Маньчжурия». По его словам, прием поездов на пограничных переходах обеспечивается на уровне 68% от согласованных сторонами размеров передачи. Согласно телеграммам РЖД, через границу в марте проходят 13 поездов среднесуточно при согласованной норме 22 поезда. Представитель «Китайских железных дорог» в Москве отказался от комментариев. РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России. Представитель Минтранса отказался от комментариев.