Почти 140 млн рублей потратят в Приангарье на проект по увеличению производства кислорода

Фонд развития промышленности (ФРП) софинансирует проект ООО «Арника-Пром-Сервис», реализация которого позволит увеличить производство медицинского кислорода в Приангарье более чем в два раза, говорится на сайте регионального правительства.

ФРП займет компании почти 140 млн рублей при ставке 1% годовых на первые три года и 3% – на два последующих.

«Сейчас решение принято. Уже в следующем году, после обновления и модернизации, единственное предприятие Иркутской области, которое выпускает медицинский кислород в промышленных масштабах, сможет увеличить объем производства с 16 до 40 тонн в сутки», – говорится в сообщении.

Также ООО «Арника-Пром-Сервис» в ближайшей перспективе планирует создать единый диспетчерский центр для автоматизированного сбора информации о потребности больниц области в жидком кислороде.