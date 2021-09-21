Средний срок жизни жителей Приангарья сократился более чем на 1 год из-за коронавируса

Иркутскстат обнародовал данные о продолжительности жизни жителей разных стран, в том числе России, а также Приангарья. Согласно информации, средний срок жизни людей в Иркутской области по итогам 2020 года уменьшился более чем на 1 год, причина тому – коронавирус.

«В Приангарье за 8 лет (с 2011 по 2019г.) средний жизненный срок увеличился на 3,7 года и приблизился к отметке в 70 лет. Однако коронавирус оборвал эту благоприятную тенденцию. В 2020 году средний срок, отмеренный жителям региона, сократился (более чем на год) и составил 68,3 года», – говорится в результатах исследования.

Пандемия коронавируса снизила ожидаемую продолжительность жизни и в целом по России – с 73,3 в 2019 году до 71,1 года в 2020-м. Это происходит и в других странах. В США, например, отмечено снижение с 78,8 до 77,8.