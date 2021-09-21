В Иркутске благоустроили сквер в микрорайоне Жилкино

В Иркутске благоустроили сквер площадью около полутора гектаров на улице Шахтерской в микрорайоне Жилкино. Работы проходили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба мэрии.

На территории организована тропиночная сеть, установлено игровое оборудование с учётом возрастных категорий детей, уличные тренажёры, универсальная спортивная площадка, горка, выполнено оригинальное парковое освещение.

Все в Иркутске в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году обустраивается 54 двора и 17 общественных пространств. Все работы должны быть закончены до конца сентября.