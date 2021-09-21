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Почти 120 нарушений нашли в работе перевозчика, чей самолет разбился в Иркутской области

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Ространснадзор за 10 лет выявил 117 нарушений в работе авиакомпании ООО «Аэросервис» — владельца самолета, который потерпел крушение в Иркутской области 12 сентября, пишут «Известия».

«Всего с учетом внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий) выявлено 117 нарушений, выдано 41 предписание, четыре предостережения. К административной ответственности привлечено 13 лиц», – сообщили в Ространснадзоре.

Всего в период с 2010 года по настоящее время территориальным подразделением Ространснадзора проведено две плановые проверки авиакомпании.

Напомним, 12 сентября в Казачинско-Ленском районе произошла авиакатастрофа, пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку. В результате аварии четыре человека погибли, 12 – пострадали.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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