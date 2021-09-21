День города вновь отменили в Иркутске

В Иркутске в очередной раз отменили празднование Дня города, перенесённое с июня на сентябрь из-за коронавируса. Так решили в администрации областного центра на основании рекомендаций санитарно-эпидемиологической комиссии и территориального Роспотебнадзора в связи с ростом заболеваемости COVID-19, сообщили представители мэрии в беседе с корреспондентом Irk.ru.

Решение о переносе праздничного шествия в честь Дня города на сентябрь было озвучено ранее в мае. Тогда мэрия рассчитывала, что к сентябрю удастся достичь высоких показателей по вакцинированию, формированию коллективного иммунитета и улучшению эпидемиологической ситуации в городе.

По данным на 21 сентября, в Иркутске коронавирусом за последние сутки заразилось 88 человек, всего с начала эпидемии более 36,5 тысяч человек.