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День города вновь отменили в Иркутске

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В Иркутске в очередной раз отменили празднование Дня города, перенесённое с июня на сентябрь из-за коронавируса. Так решили в администрации областного центра на основании рекомендаций санитарно-эпидемиологической комиссии и территориального Роспотебнадзора в связи с ростом заболеваемости COVID-19, сообщили представители мэрии в беседе с корреспондентом Irk.ru.

Решение о переносе праздничного шествия в честь Дня города на сентябрь было озвучено ранее в мае. Тогда мэрия рассчитывала, что к сентябрю удастся достичь высоких показателей по вакцинированию, формированию коллективного иммунитета и улучшению эпидемиологической ситуации в городе.

По данным на 21 сентября, в Иркутске коронавирусом за последние сутки заразилось 88 человек, всего с начала эпидемии более 36,5 тысяч человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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