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546,4 тысяч жителей Приангарья полностью прошли вакцинацию от COVID-19

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Полный курс вакцинации от коронавируса в Приангарье закончили 546 444 человека, это составляет 22,9% от населения региона. Такие данные сообщил 21 сентября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

– Это уже больше 50 процентов от целевого показателя. Прививку сейчас можно поставить в поликлиниках, на предприятиях, в садоводствах, в мобильных пунктах, которые организованы в торговых центрах и университетах, – отметил глава региона.

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Иркутской области 369 человек заразились коронавирусом, всего с начала эпидемии более 106 тысяч.

В России двумя компонентами вакцины привито 28,1% от населения, или 59,6% от плана.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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