Газпромбанк предлагает корпоративным клиентам открыть банковский счет без посещения офиса

Газпромбанк предлагает корпоративным клиентам открыть первый банковский счет и подключить дистанционное банковское обслуживание без посещения отделения, воспользовавшись сервисом выезда сотрудника Банка в офис клиента для подписания необходимых документов.

Для получения данной услуги достаточно пройти регистрацию либо авторизоваться с логином и паролем в системе «ГПБ Бизнес-Онлайн» по ссылке, оформить заявку на открытие первого счета и проставить отметку о выезде сотрудника Банка. После предварительного одобрения заявки с клиентом свяжется сотрудник Банка, чтобы согласовать дату, время и место встречи, а также проконсультировать о порядке подписания документов.

На сегодняшний день услуга выезда сотрудника Банка в офис корпоративного клиента доступна в 12 городах России: Москве, Ростове, Краснодаре, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Перми, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени и Казани. В перспективе Газпромбанк планирует расширять географию оказания данного сервиса.